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76 comments
You can see the grief and sadness in his best friend’s eyes. R.I.P. Brent.
@The Terrifying Truth : How many times a day do you play with yourself? It has been proven that excessive masturbation can lead to brain damage.
@Rory Gallagherfan I feel deeply sad for him, his family and the world. He died for truth but his death was such a false report fabricated by his colleagues. US needs the truth.
@Rory Gallagherfan -Now the facts —oil production in 2021 was higher than it was in 2017, it was lower than it was in 2018, 2019 and 2020 under the Previous Administration , according to U.S. Energy Information Administration (EIA) which is is the statistical and analytical agency within the U.S. Department of Energy.
Please go to the EIA website for the truth instead of Bidentard propaganda !
@NUNU Official Hmmmm….saw the exact same wording on at least 5 comments from at least 2 different monikers.
@Travelin Troy It’s not our Business, but it should be our Humanitarian Responsibility to help Ukraine! 🇺🇦
My condolences to his family! This is too sad!!
@MHTitus URGENT! THE HUGE RUSSIAN CONVOY, WHICH IS A FEW KILOMETERS AWAY FROM KYIV, HAS TO BE DESTROYED. BESIDES SOLDIERS, THERE ARE A LOT OF SCIENTISTS AND, ESPECIALLY, SURGEONS IN THAT CONVOY. THESE SURGEONS ARE GOING TO EXCTRACT UKRANIAN PRISONERS’ ORGANS FOR ORGAN TRADE OR TRAFFIKING OF HUMAN ORGANS (A VERY LUCRATIVE BUSINESS). ORGAN TRADE IS A COMMON PRACTICE IN EVIL REGIMES (E.G. CHINA, NORTH KOREA, IRAN, ETC.). THIS HUGE RUSSIAN CONVOY IS, IN FACT, AN OCCUPATION CONVOY, AND IT MUST BE DESTROYED. UKRANIAN ARMY CAN USE BAYRAKTAR DRONES, JAVELINS, TOWS, ETC. BUT THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE DESTROYED. ONCE KYIV SURRENDERS, THIS HUGE CONVOY WILL OCCUPY THE CITY. THEN, THE AUTHORITIES AND INTELECTUALS OF THE CITY WILL BE MURDERED (SIMILAR TO WHAT HAPPENED TO 22,000 POLES IN KATYN IN 1940). THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE COMPLETELY DESTROYED.
Poor little fake account bot Risky Opinions is getting depressed because the childish comments it posts are being ignored. I hope it doesn’t harm itself. If any of you know where the sad little bot is, call for the wambulace and get Risky into a psychic ward asap.
@Роман Кармаев : I hear they danced on their desks and sang: “I want my MTV”
@Risky Opinions PRESIDENT TRUMP IS THE MESSIAH
@Abdallah Belal : How’s your barbecue pulled pork shack coming along?
My condolences to his family. Huge respect to Brent for standing with us and trying to document this war. We will remember you forever in Ukraine!
@RJai48 URGENT! THE HUGE RUSSIAN CONVOY, WHICH IS A FEW KILOMETERS AWAY FROM KYIV, HAS TO BE DESTROYED. BESIDES SOLDIERS, THERE ARE A LOT OF SCIENTISTS AND, ESPECIALLY, SURGEONS IN THAT CONVOY. THESE SURGEONS ARE GOING TO EXCTRACT UKRANIAN PRISONERS’ ORGANS FOR ORGAN TRADE OR TRAFFIKING OF HUMAN ORGANS (A VERY LUCRATIVE BUSINESS). ORGAN TRADE IS A COMMON PRACTICE IN EVIL REGIMES (E.G. CHINA, NORTH KOREA, IRAN, ETC.). THIS HUGE RUSSIAN CONVOY IS, IN FACT, AN OCCUPATION CONVOY, AND IT MUST BE DESTROYED. UKRANIAN ARMY CAN USE BAYRAKTAR DRONES, JAVELINS, TOWS, ETC. BUT THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE DESTROYED. ONCE KYIV SURRENDERS, THIS HUGE CONVOY WILL OCCUPY THE CITY. THEN, THE AUTHORITIES AND INTELECTUALS OF THE CITY WILL BE MURDERED (SIMILAR TO WHAT HAPPENED TO 22,000 POLES IN KATYN IN 1940). THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE COMPLETELY DESTROYED.
@Linda Leonard URGENT! THE HUGE RUSSIAN CONVOY, WHICH IS A FEW KILOMETERS AWAY FROM KYIV, HAS TO BE DESTROYED. BESIDES SOLDIERS, THERE ARE A LOT OF SCIENTISTS AND, ESPECIALLY, SURGEONS IN THAT CONVOY. THESE SURGEONS ARE GOING TO EXCTRACT UKRANIAN PRISONERS’ ORGANS FOR ORGAN TRADE OR TRAFFIKING OF HUMAN ORGANS (A VERY LUCRATIVE BUSINESS). ORGAN TRADE IS A COMMON PRACTICE IN EVIL REGIMES (E.G. CHINA, NORTH KOREA, IRAN, ETC.). THIS HUGE RUSSIAN CONVOY IS, IN FACT, AN OCCUPATION CONVOY, AND IT MUST BE DESTROYED. UKRANIAN ARMY CAN USE BAYRAKTAR DRONES, JAVELINS, TOWS, ETC. BUT THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE DESTROYED. ONCE KYIV SURRENDERS, THIS HUGE CONVOY WILL OCCUPY THE CITY. THEN, THE AUTHORITIES AND INTELECTUALS OF THE CITY WILL BE MURDERED (SIMILAR TO WHAT HAPPENED TO 22,000 POLES IN KATYN IN 1940). THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE COMPLETELY DESTROYED.
@Spit or Swallow URGENT! THE HUGE RUSSIAN CONVOY, WHICH IS A FEW KILOMETERS AWAY FROM KYIV, HAS TO BE DESTROYED. BESIDES SOLDIERS, THERE ARE A LOT OF SCIENTISTS AND, ESPECIALLY, SURGEONS IN THAT CONVOY. THESE SURGEONS ARE GOING TO EXCTRACT UKRANIAN PRISONERS’ ORGANS FOR ORGAN TRADE OR TRAFFIKING OF HUMAN ORGANS (A VERY LUCRATIVE BUSINESS). ORGAN TRADE IS A COMMON PRACTICE IN EVIL REGIMES (E.G. CHINA, NORTH KOREA, IRAN, ETC.). THIS HUGE RUSSIAN CONVOY IS, IN FACT, AN OCCUPATION CONVOY, AND IT MUST BE DESTROYED. UKRANIAN ARMY CAN USE BAYRAKTAR DRONES, JAVELINS, TOWS, ETC. BUT THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE DESTROYED. ONCE KYIV SURRENDERS, THIS HUGE CONVOY WILL OCCUPY THE CITY. THEN, THE AUTHORITIES AND INTELECTUALS OF THE CITY WILL BE MURDERED (SIMILAR TO WHAT HAPPENED TO 22,000 POLES IN KATYN IN 1940). THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE COMPLETELY DESTROYED.
@Hi Bye URGENT! THE HUGE RUSSIAN CONVOY, WHICH IS A FEW KILOMETERS AWAY FROM KYIV, HAS TO BE DESTROYED. BESIDES SOLDIERS, THERE ARE A LOT OF SCIENTISTS AND, ESPECIALLY, SURGEONS IN THAT CONVOY. THESE SURGEONS ARE GOING TO EXCTRACT UKRANIAN PRISONERS’ ORGANS FOR ORGAN TRADE OR TRAFFIKING OF HUMAN ORGANS (A VERY LUCRATIVE BUSINESS). ORGAN TRADE IS A COMMON PRACTICE IN EVIL REGIMES (E.G. CHINA, NORTH KOREA, IRAN, ETC.). THIS HUGE RUSSIAN CONVOY IS, IN FACT, AN OCCUPATION CONVOY, AND IT MUST BE DESTROYED. UKRANIAN ARMY CAN USE BAYRAKTAR DRONES, JAVELINS, TOWS, ETC. BUT THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE DESTROYED. ONCE KYIV SURRENDERS, THIS HUGE CONVOY WILL OCCUPY THE CITY. THEN, THE AUTHORITIES AND INTELECTUALS OF THE CITY WILL BE MURDERED (SIMILAR TO WHAT HAPPENED TO 22,000 POLES IN KATYN IN 1940). THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE COMPLETELY DESTROYED.
@Chris Laprise URGENT! THE HUGE RUSSIAN CONVOY, WHICH IS A FEW KILOMETERS AWAY FROM KYIV, HAS TO BE DESTROYED. BESIDES SOLDIERS, THERE ARE A LOT OF SCIENTISTS AND, ESPECIALLY, SURGEONS IN THAT CONVOY. THESE SURGEONS ARE GOING TO EXCTRACT UKRANIAN PRISONERS’ ORGANS FOR ORGAN TRADE OR TRAFFIKING OF HUMAN ORGANS (A VERY LUCRATIVE BUSINESS). ORGAN TRADE IS A COMMON PRACTICE IN EVIL REGIMES (E.G. CHINA, NORTH KOREA, IRAN, ETC.). THIS HUGE RUSSIAN CONVOY IS, IN FACT, AN OCCUPATION CONVOY, AND IT MUST BE DESTROYED. UKRANIAN ARMY CAN USE BAYRAKTAR DRONES, JAVELINS, TOWS, ETC. BUT THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE DESTROYED. ONCE KYIV SURRENDERS, THIS HUGE CONVOY WILL OCCUPY THE CITY. THEN, THE AUTHORITIES AND INTELECTUALS OF THE CITY WILL BE MURDERED (SIMILAR TO WHAT HAPPENED TO 22,000 POLES IN KATYN IN 1940). THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE COMPLETELY DESTROYED.
Rest in peace, Brent Renaud. Condolences to his family, friends and loved ones. 💐 ❤️
URGENT! THE HUGE RUSSIAN CONVOY, WHICH IS A FEW KILOMETERS AWAY FROM KYIV, HAS TO BE DESTROYED. BESIDES SOLDIERS, THERE ARE A LOT OF SCIENTISTS AND, ESPECIALLY, SURGEONS IN THAT CONVOY. THESE SURGEONS ARE GOING TO EXCTRACT UKRANIAN PRISONERS’ ORGANS FOR ORGAN TRADE OR TRAFFIKING OF HUMAN ORGANS (A VERY LUCRATIVE BUSINESS). ORGAN TRADE IS A COMMON PRACTICE IN EVIL REGIMES (E.G. CHINA, NORTH KOREA, ETC.). THIS HUGE RUSSIAN CONVOY IS, IN FACT, AN OCCUPATION CONVOY, AND IT MUST BE DESTROYED. UKRANIAN ARMY CAN USE BAYRAKTAR DRONES, JAVELINS, TOWS, ETC. BUT THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE DESTROYED. ONCE KYIV SURRENDERS, THIS HUGE CONVOY WILL OCCUPY THE CITY. THEN, THE AUTHORITIES AND INTELECTUALS OF THE CITY WILL BE MURDERED (SIMILAR TO WHAT HAPPENED TO 22,000 POLES IN KATYN IN 1940). THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE COMPLETELY DESTROYED.
@ReconPro URGENT! THE HUGE RUSSIAN CONVOY, WHICH IS A FEW KILOMETERS AWAY FROM KYIV, HAS TO BE DESTROYED. BESIDES SOLDIERS, THERE ARE A LOT OF SCIENTISTS AND, ESPECIALLY, SURGEONS IN THAT CONVOY. THESE SURGEONS ARE GOING TO EXCTRACT UKRANIAN PRISONERS’ ORGANS FOR ORGAN TRADE OR TRAFFIKING OF HUMAN ORGANS (A VERY LUCRATIVE BUSINESS). ORGAN TRADE IS A COMMON PRACTICE IN EVIL REGIMES (E.G. CHINA, NORTH KOREA, ETC.). THIS HUGE RUSSIAN CONVOY IS, IN FACT, AN OCCUPATION CONVOY, AND IT MUST BE DESTROYED. UKRANIAN ARMY CAN USE BAYRAKTAR DRONES, JAVELINS, TOWS, ETC. BUT THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE DESTROYED. ONCE KYIV SURRENDERS, THIS HUGE CONVOY WILL OCCUPY THE CITY. THEN, THE AUTHORITIES AND INTELECTUALS OF THE CITY WILL BE MURDERED (SIMILAR TO WHAT HAPPENED TO 22,000 POLES IN KATYN IN 1940). THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE COMPLETELY DESTROYED.
@Abdallah Belal URGENT! THE HUGE RUSSIAN CONVOY, WHICH IS A FEW KILOMETERS AWAY FROM KYIV, HAS TO BE DESTROYED. BESIDES SOLDIERS, THERE ARE A LOT OF SCIENTISTS AND, ESPECIALLY, SURGEONS IN THAT CONVOY. THESE SURGEONS ARE GOING TO EXCTRACT UKRANIAN PRISONERS’ ORGANS FOR ORGAN TRADE OR TRAFFIKING OF HUMAN ORGANS (A VERY LUCRATIVE BUSINESS). ORGAN TRADE IS A COMMON PRACTICE IN EVIL REGIMES (E.G. CHINA, NORTH KOREA, ETC.). THIS HUGE RUSSIAN CONVOY IS, IN FACT, AN OCCUPATION CONVOY, AND IT MUST BE DESTROYED. UKRANIAN ARMY CAN USE BAYRAKTAR DRONES, JAVELINS, TOWS, ETC. BUT THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE DESTROYED. ONCE KYIV SURRENDERS, THIS HUGE CONVOY WILL OCCUPY THE CITY. THEN, THE AUTHORITIES AND INTELECTUALS OF THE CITY WILL BE MURDERED (SIMILAR TO WHAT HAPPENED TO 22,000 POLES IN KATYN IN 1940). THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE COMPLETELY DESTROYED.
@Solar Fox URGENT! THE HUGE RUSSIAN CONVOY, WHICH IS A FEW KILOMETERS AWAY FROM KYIV, HAS TO BE DESTROYED. BESIDES SOLDIERS, THERE ARE A LOT OF SCIENTISTS AND, ESPECIALLY, SURGEONS IN THAT CONVOY. THESE SURGEONS ARE GOING TO EXCTRACT UKRANIAN PRISONERS’ ORGANS FOR ORGAN TRADE OR TRAFFIKING OF HUMAN ORGANS (A VERY LUCRATIVE BUSINESS). ORGAN TRADE IS A COMMON PRACTICE IN EVIL REGIMES (E.G. CHINA, NORTH KOREA, ETC.). THIS HUGE RUSSIAN CONVOY IS, IN FACT, AN OCCUPATION CONVOY, AND IT MUST BE DESTROYED. UKRANIAN ARMY CAN USE BAYRAKTAR DRONES, JAVELINS, TOWS, ETC. BUT THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE DESTROYED. ONCE KYIV SURRENDERS, THIS HUGE CONVOY WILL OCCUPY THE CITY. THEN, THE AUTHORITIES AND INTELECTUALS OF THE CITY WILL BE MURDERED (SIMILAR TO WHAT HAPPENED TO 22,000 POLES IN KATYN IN 1940). THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE COMPLETELY DESTROYED.
@I got friends in low places URGENT! THE HUGE RUSSIAN CONVOY, WHICH IS A FEW KILOMETERS AWAY FROM KYIV, HAS TO BE DESTROYED. BESIDES SOLDIERS, THERE ARE A LOT OF SCIENTISTS AND, ESPECIALLY, SURGEONS IN THAT CONVOY. THESE SURGEONS ARE GOING TO EXCTRACT UKRANIAN PRISONERS’ ORGANS FOR ORGAN TRADE OR TRAFFIKING OF HUMAN ORGANS (A VERY LUCRATIVE BUSINESS). ORGAN TRADE IS A COMMON PRACTICE IN EVIL REGIMES (E.G. CHINA, NORTH KOREA, ETC.). THIS HUGE RUSSIAN CONVOY IS, IN FACT, AN OCCUPATION CONVOY, AND IT MUST BE DESTROYED. UKRANIAN ARMY CAN USE BAYRAKTAR DRONES, JAVELINS, TOWS, ETC. BUT THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE DESTROYED. ONCE KYIV SURRENDERS, THIS HUGE CONVOY WILL OCCUPY THE CITY. THEN, THE AUTHORITIES AND INTELECTUALS OF THE CITY WILL BE MURDERED (SIMILAR TO WHAT HAPPENED TO 22,000 POLES IN KATYN IN 1940). THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE COMPLETELY DESTROYED.
War journalism is the foremost reason, that intrigued my interest in geo politics and history. Journalists like Brent are the reason we the people are aware of the ground realities on the war field. Really sad to see losing brave journalists like him. RIP Brent Renaud and may Lord give his family and friends strength in these grieving times.
URGENT! THE HUGE RUSSIAN CONVOY, WHICH IS A FEW KILOMETERS AWAY FROM KYIV, HAS TO BE DESTROYED. BESIDES SOLDIERS, THERE ARE A LOT OF SCIENTISTS AND, ESPECIALLY, SURGEONS IN THAT CONVOY. THESE SURGEONS ARE GOING TO EXCTRACT UKRANIAN PRISONERS’ ORGANS FOR ORGAN TRADE OR TRAFFIKING OF HUMAN ORGANS (A VERY LUCRATIVE BUSINESS). ORGAN TRADE IS A COMMON PRACTICE IN EVIL REGIMES (E.G. CHINA, NORTH KOREA, ETC.). THIS HUGE RUSSIAN CONVOY IS, IN FACT, AN OCCUPATION CONVOY, AND IT MUST BE DESTROYED. UKRANIAN ARMY CAN USE BAYRAKTAR DRONES, JAVELINS, TOWS, ETC. BUT THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE DESTROYED. ONCE KYIV SURRENDERS, THIS HUGE CONVOY WILL OCCUPY THE CITY. THEN, THE AUTHORITIES AND INTELECTUALS OF THE CITY WILL BE MURDERED (SIMILAR TO WHAT HAPPENED TO 22,000 POLES IN KATYN IN 1940). THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE COMPLETELY DESTROYED.
Americans, why did you occupy Iraq..? Hope you are aware of this…?
Ukraine is not a free country for the press… Over the past 6 months, all opposition channels have been closed in Ukraine… I repeat – EVERYTHING…! Over 100 journalists have been killed there in the last 10 years… Did you know that…? Not…? Why didn’t the brave American journalists tell you this…???
My condolences to his friends, family, and colleagues. To all journalists covering this story; thank you for your dedication and putting yourself in precarious situations and risking your safety.
Ukraine is not a free country for the press… Over the past 6 months, all opposition channels have been closed in Ukraine… I repeat – EVERYTHING…! Over 100 journalists have been killed there in the last 10 years… Did you know that…? Not…? Why didn’t the brave American journalists tell you this…???
@Abdallah Belal : How is the barbecue pork business going?
@Shotgun Mouthwash working for hillary
@Angry Duckling Institution : We don’t care about you. Become a card counter in Vegas.
@YUM Liberal Tears I only trust fox, oan, and newsmax, plus alex jones, AKA: the MESSIAH
It’s so sad. I’m only feeling good about the fact that the man died doing what he absolutely loved. Many people don’t find their passions. This man died for his.
URGENT! THE HUGE RUSSIAN CONVOY, WHICH IS A FEW KILOMETERS AWAY FROM KYIV, HAS TO BE DESTROYED. BESIDES SOLDIERS, THERE ARE A LOT OF SCIENTISTS AND, ESPECIALLY, SURGEONS IN THAT CONVOY. THESE SURGEONS ARE GOING TO EXCTRACT UKRANIAN PRISONERS’ ORGANS FOR ORGAN TRADE OR TRAFFIKING OF HUMAN ORGANS (A VERY LUCRATIVE BUSINESS). ORGAN TRADE IS A COMMON PRACTICE IN EVIL REGIMES (E.G. CHINA, NORTH KOREA, IRAN, ETC.). THIS HUGE RUSSIAN CONVOY IS, IN FACT, AN OCCUPATION CONVOY, AND IT MUST BE DESTROYED. UKRANIAN ARMY CAN USE BAYRAKTAR DRONES, JAVELINS, TOWS, ETC. BUT THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE DESTROYED. ONCE KYIV SURRENDERS, THIS HUGE CONVOY WILL OCCUPY THE CITY. THEN, THE AUTHORITIES AND INTELECTUALS OF THE CITY WILL BE MURDERED (SIMILAR TO WHAT HAPPENED TO 22,000 POLES IN KATYN IN 1940). THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE COMPLETELY DESTROYED.
Rest In Peace, Brent. Condolences to his family and sorry for the world lost a great journalist.
@Travel Crawl URGENT! THE HUGE RUSSIAN CONVOY, WHICH IS A FEW KILOMETERS AWAY FROM KYIV, HAS TO BE DESTROYED. BESIDES SOLDIERS, THERE ARE A LOT OF SCIENTISTS AND, ESPECIALLY, SURGEONS IN THAT CONVOY. THESE SURGEONS ARE GOING TO EXCTRACT UKRANIAN PRISONERS’ ORGANS FOR ORGAN TRADE OR TRAFFIKING OF HUMAN ORGANS (A VERY LUCRATIVE BUSINESS). ORGAN TRADE IS A COMMON PRACTICE IN EVIL REGIMES (E.G. CHINA, NORTH KOREA, ETC.). THIS HUGE RUSSIAN CONVOY IS, IN FACT, AN OCCUPATION CONVOY, AND IT MUST BE DESTROYED. UKRANIAN ARMY CAN USE BAYRAKTAR DRONES, JAVELINS, TOWS, ETC. BUT THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE DESTROYED. ONCE KYIV SURRENDERS, THIS HUGE CONVOY WILL OCCUPY THE CITY. THEN, THE AUTHORITIES AND INTELECTUALS OF THE CITY WILL BE MURDERED (SIMILAR TO WHAT HAPPENED TO 22,000 POLES IN KATYN IN 1940). THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE COMPLETELY DESTROYED.
@Travel Crawl URGENT! THE HUGE RUSSIAN CONVOY, WHICH IS A FEW KILOMETERS AWAY FROM KYIV, HAS TO BE DESTROYED. BESIDES SOLDIERS, THERE ARE A LOT OF SCIENTISTS AND, ESPECIALLY, SURGEONS IN THAT CONVOY. THESE SURGEONS ARE GOING TO EXCTRACT UKRANIAN PRISONERS’ ORGANS FOR ORGAN TRADE OR TRAFFIKING OF HUMAN ORGANS (A VERY LUCRATIVE BUSINESS). ORGAN TRADE IS A COMMON PRACTICE IN EVIL REGIMES (E.G. CHINA, NORTH KOREA, ETC.). THIS HUGE RUSSIAN CONVOY IS, IN FACT, AN OCCUPATION CONVOY, AND IT MUST BE DESTROYED. UKRANIAN ARMY CAN USE BAYRAKTAR DRONES, JAVELINS, TOWS, ETC. BUT THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE DESTROYED. ONCE KYIV SURRENDERS, THIS HUGE CONVOY WILL OCCUPY THE CITY. THEN, THE AUTHORITIES AND INTELECTUALS OF THE CITY WILL BE MURDERED (SIMILAR TO WHAT HAPPENED TO 22,000 POLES IN KATYN IN 1940). THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE COMPLETELY DESTROYED.
@Sylvershade, Shade Of Tides URGENT! THE HUGE RUSSIAN CONVOY, WHICH IS A FEW KILOMETERS AWAY FROM KYIV, HAS TO BE DESTROYED. BESIDES SOLDIERS, THERE ARE A LOT OF SCIENTISTS AND, ESPECIALLY, SURGEONS IN THAT CONVOY. THESE SURGEONS ARE GOING TO EXCTRACT UKRANIAN PRISONERS’ ORGANS FOR ORGAN TRADE OR TRAFFIKING OF HUMAN ORGANS (A VERY LUCRATIVE BUSINESS). ORGAN TRADE IS A COMMON PRACTICE IN EVIL REGIMES (E.G. CHINA, NORTH KOREA, ETC.). THIS HUGE RUSSIAN CONVOY IS, IN FACT, AN OCCUPATION CONVOY, AND IT MUST BE DESTROYED. UKRANIAN ARMY CAN USE BAYRAKTAR DRONES, JAVELINS, TOWS, ETC. BUT THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE DESTROYED. ONCE KYIV SURRENDERS, THIS HUGE CONVOY WILL OCCUPY THE CITY. THEN, THE AUTHORITIES AND INTELECTUALS OF THE CITY WILL BE MURDERED (SIMILAR TO WHAT HAPPENED TO 22,000 POLES IN KATYN IN 1940). THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE COMPLETELY DESTROYED.
@ America told the King FU ~ URGENT! THE HUGE RUSSIAN CONVOY, WHICH IS A FEW KILOMETERS AWAY FROM KYIV, HAS TO BE DESTROYED. BESIDES SOLDIERS, THERE ARE A LOT OF SCIENTISTS AND, ESPECIALLY, SURGEONS IN THAT CONVOY. THESE SURGEONS ARE GOING TO EXCTRACT UKRANIAN PRISONERS’ ORGANS FOR ORGAN TRADE OR TRAFFIKING OF HUMAN ORGANS (A VERY LUCRATIVE BUSINESS). ORGAN TRADE IS A COMMON PRACTICE IN EVIL REGIMES (E.G. CHINA, NORTH KOREA, ETC.). THIS HUGE RUSSIAN CONVOY IS, IN FACT, AN OCCUPATION CONVOY, AND IT MUST BE DESTROYED. UKRANIAN ARMY CAN USE BAYRAKTAR DRONES, JAVELINS, TOWS, ETC. BUT THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE DESTROYED. ONCE KYIV SURRENDERS, THIS HUGE CONVOY WILL OCCUPY THE CITY. THEN, THE AUTHORITIES AND INTELECTUALS OF THE CITY WILL BE MURDERED (SIMILAR TO WHAT HAPPENED TO 22,000 POLES IN KATYN IN 1940). THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE COMPLETELY DESTROYED.
He can’t have peace without knowing his murder. He was killed by Ukraine military. Russian military didn’t arrive at the place when he was killed. His vehicle has hundreds of bullet holes but the vehicle before and after were not shot.
Why Ukraine military shot him?
Zelensky forces the men in 18 – 64 to stay to fight. Anyone in that age are prosecuted if he leave. He and another man were regarded as Ukrainians and were killed by Ukraine military.
My deepest condolences to the family and colleagues 🙏.
URGENT! THE HUGE RUSSIAN CONVOY, WHICH IS A FEW KILOMETERS AWAY FROM KYIV, HAS TO BE DESTROYED. BESIDES SOLDIERS, THERE ARE A LOT OF SCIENTISTS AND, ESPECIALLY, SURGEONS IN THAT CONVOY. THESE SURGEONS ARE GOING TO EXCTRACT UKRANIAN PRISONERS’ ORGANS FOR ORGAN TRADE OR TRAFFIKING OF HUMAN ORGANS (A VERY LUCRATIVE BUSINESS). ORGAN TRADE IS A COMMON PRACTICE IN EVIL REGIMES (E.G. CHINA, NORTH KOREA, IRAN, ETC.). THIS HUGE RUSSIAN CONVOY IS, IN FACT, AN OCCUPATION CONVOY, AND IT MUST BE DESTROYED. UKRANIAN ARMY CAN USE BAYRAKTAR DRONES, JAVELINS, TOWS, ETC. BUT THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE DESTROYED. ONCE KYIV SURRENDERS, THIS HUGE CONVOY WILL OCCUPY THE CITY. THEN, THE AUTHORITIES AND INTELECTUALS OF THE CITY WILL BE MURDERED (SIMILAR TO WHAT HAPPENED TO 22,000 POLES IN KATYN IN 1940). THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE COMPLETELY DESTROYED.
If it weren’t for these brave journalists we would be in the dark. We need to thank them and value them. Rest In Peace Bret 😭
@Biden Ukrainepuppet URGENT! THE HUGE RUSSIAN CONVOY, WHICH IS A FEW KILOMETERS AWAY FROM KYIV, HAS TO BE DESTROYED. BESIDES SOLDIERS, THERE ARE A LOT OF SCIENTISTS AND, ESPECIALLY, SURGEONS IN THAT CONVOY. THESE SURGEONS ARE GOING TO EXCTRACT UKRANIAN PRISONERS’ ORGANS FOR ORGAN TRADE OR TRAFFIKING OF HUMAN ORGANS (A VERY LUCRATIVE BUSINESS). ORGAN TRADE IS A COMMON PRACTICE IN EVIL REGIMES (E.G. CHINA, NORTH KOREA, IRAN, ETC.). THIS HUGE RUSSIAN CONVOY IS, IN FACT, AN OCCUPATION CONVOY, AND IT MUST BE DESTROYED. UKRANIAN ARMY CAN USE BAYRAKTAR DRONES, JAVELINS, TOWS, ETC. BUT THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE DESTROYED. ONCE KYIV SURRENDERS, THIS HUGE CONVOY WILL OCCUPY THE CITY. THEN, THE AUTHORITIES AND INTELECTUALS OF THE CITY WILL BE MURDERED (SIMILAR TO WHAT HAPPENED TO 22,000 POLES IN KATYN IN 1940). THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE COMPLETELY DESTROYED.
@alisher1984 URGENT! THE HUGE RUSSIAN CONVOY, WHICH IS A FEW KILOMETERS AWAY FROM KYIV, HAS TO BE DESTROYED. BESIDES SOLDIERS, THERE ARE A LOT OF SCIENTISTS AND, ESPECIALLY, SURGEONS IN THAT CONVOY. THESE SURGEONS ARE GOING TO EXCTRACT UKRANIAN PRISONERS’ ORGANS FOR ORGAN TRADE OR TRAFFIKING OF HUMAN ORGANS (A VERY LUCRATIVE BUSINESS). ORGAN TRADE IS A COMMON PRACTICE IN EVIL REGIMES (E.G. CHINA, NORTH KOREA, IRAN, ETC.). THIS HUGE RUSSIAN CONVOY IS, IN FACT, AN OCCUPATION CONVOY, AND IT MUST BE DESTROYED. UKRANIAN ARMY CAN USE BAYRAKTAR DRONES, JAVELINS, TOWS, ETC. BUT THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE DESTROYED. ONCE KYIV SURRENDERS, THIS HUGE CONVOY WILL OCCUPY THE CITY. THEN, THE AUTHORITIES AND INTELECTUALS OF THE CITY WILL BE MURDERED (SIMILAR TO WHAT HAPPENED TO 22,000 POLES IN KATYN IN 1940). THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE COMPLETELY DESTROYED.
@Isaac Whyt URGENT! THE HUGE RUSSIAN CONVOY, WHICH IS A FEW KILOMETERS AWAY FROM KYIV, HAS TO BE DESTROYED. BESIDES SOLDIERS, THERE ARE A LOT OF SCIENTISTS AND, ESPECIALLY, SURGEONS IN THAT CONVOY. THESE SURGEONS ARE GOING TO EXCTRACT UKRANIAN PRISONERS’ ORGANS FOR ORGAN TRADE OR TRAFFIKING OF HUMAN ORGANS (A VERY LUCRATIVE BUSINESS). ORGAN TRADE IS A COMMON PRACTICE IN EVIL REGIMES (E.G. CHINA, NORTH KOREA, IRAN, ETC.). THIS HUGE RUSSIAN CONVOY IS, IN FACT, AN OCCUPATION CONVOY, AND IT MUST BE DESTROYED. UKRANIAN ARMY CAN USE BAYRAKTAR DRONES, JAVELINS, TOWS, ETC. BUT THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE DESTROYED. ONCE KYIV SURRENDERS, THIS HUGE CONVOY WILL OCCUPY THE CITY. THEN, THE AUTHORITIES AND INTELECTUALS OF THE CITY WILL BE MURDERED (SIMILAR TO WHAT HAPPENED TO 22,000 POLES IN KATYN IN 1940). THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE COMPLETELY DESTROYED.
@n3Cr0ManCeD URGENT! THE HUGE RUSSIAN CONVOY, WHICH IS A FEW KILOMETERS AWAY FROM KYIV, HAS TO BE DESTROYED. BESIDES SOLDIERS, THERE ARE A LOT OF SCIENTISTS AND, ESPECIALLY, SURGEONS IN THAT CONVOY. THESE SURGEONS ARE GOING TO EXCTRACT UKRANIAN PRISONERS’ ORGANS FOR ORGAN TRADE OR TRAFFIKING OF HUMAN ORGANS (A VERY LUCRATIVE BUSINESS). ORGAN TRADE IS A COMMON PRACTICE IN EVIL REGIMES (E.G. CHINA, NORTH KOREA, IRAN, ETC.). THIS HUGE RUSSIAN CONVOY IS, IN FACT, AN OCCUPATION CONVOY, AND IT MUST BE DESTROYED. UKRANIAN ARMY CAN USE BAYRAKTAR DRONES, JAVELINS, TOWS, ETC. BUT THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE DESTROYED. ONCE KYIV SURRENDERS, THIS HUGE CONVOY WILL OCCUPY THE CITY. THEN, THE AUTHORITIES AND INTELECTUALS OF THE CITY WILL BE MURDERED (SIMILAR TO WHAT HAPPENED TO 22,000 POLES IN KATYN IN 1940). THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE COMPLETELY DESTROYED.
@R&B Beats URGENT! THE HUGE RUSSIAN CONVOY, WHICH IS A FEW KILOMETERS AWAY FROM KYIV, HAS TO BE DESTROYED. BESIDES SOLDIERS, THERE ARE A LOT OF SCIENTISTS AND, ESPECIALLY, SURGEONS IN THAT CONVOY. THESE SURGEONS ARE GOING TO EXCTRACT UKRANIAN PRISONERS’ ORGANS FOR ORGAN TRADE OR TRAFFIKING OF HUMAN ORGANS (A VERY LUCRATIVE BUSINESS). ORGAN TRADE IS A COMMON PRACTICE IN EVIL REGIMES (E.G. CHINA, NORTH KOREA, IRAN, ETC.). THIS HUGE RUSSIAN CONVOY IS, IN FACT, AN OCCUPATION CONVOY, AND IT MUST BE DESTROYED. UKRANIAN ARMY CAN USE BAYRAKTAR DRONES, JAVELINS, TOWS, ETC. BUT THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE DESTROYED. ONCE KYIV SURRENDERS, THIS HUGE CONVOY WILL OCCUPY THE CITY. THEN, THE AUTHORITIES AND INTELECTUALS OF THE CITY WILL BE MURDERED (SIMILAR TO WHAT HAPPENED TO 22,000 POLES IN KATYN IN 1940). THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE COMPLETELY DESTROYED.
God bless this man for bringing us the news.
@The Instigator . All deals with this 🥲👏👏👏👏👏🙏
@Necronis 1 for fucking real bro. The kid most likely hasn’t even hit prepubescence 😂 $20 says he uses maxi-pads as a face mask during covid outbreaks 🤦🏻♂️🤣
Ukraine is not a free country for the press… Over the past 6 months, all opposition channels have been closed in Ukraine… I repeat – EVERYTHING…! Over 100 journalists have been killed there in the last 10 years… Did you know that…? Not…? Why didn’t the brave American journalists tell you this…???
@Abdallah Belal How’s your barbecue pork rib shack doing?
@The Instigator : You are crazier than a March hare.
Such bravery.. May his soul rest in peace and condolences to his family.
URGENT! THE HUGE RUSSIAN CONVOY, WHICH IS A FEW KILOMETERS AWAY FROM KYIV, HAS TO BE DESTROYED. BESIDES SOLDIERS, THERE ARE A LOT OF SCIENTISTS AND, ESPECIALLY, SURGEONS IN THAT CONVOY. THESE SURGEONS ARE GOING TO EXCTRACT UKRANIAN PRISONERS’ ORGANS FOR ORGAN TRADE OR TRAFFIKING OF HUMAN ORGANS (A VERY LUCRATIVE BUSINESS). ORGAN TRADE IS A COMMON PRACTICE IN EVIL REGIMES (E.G. CHINA, NORTH KOREA, ETC.). THIS HUGE RUSSIAN CONVOY IS, IN FACT, AN OCCUPATION CONVOY, AND IT MUST BE DESTROYED. UKRANIAN ARMY CAN USE BAYRAKTAR DRONES, JAVELINS, TOWS, ETC. BUT THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE DESTROYED. ONCE KYIV SURRENDERS, THIS HUGE CONVOY WILL OCCUPY THE CITY. THEN, THE AUTHORITIES AND INTELECTUALS OF THE CITY WILL BE MURDERED (SIMILAR TO WHAT HAPPENED TO 22,000 POLES IN KATYN IN 1940). THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE COMPLETELY DESTROYED.
Lmao Rip bozo
He was shot in the back of the head at a Ukranian check-point…
May his family and friends feel our collective condolences.
God Bless Brent and His Family, Friends and Fellow Journalists who really put their lives on the line to bring us the news and stories happening all around this dangerous world
URGENT! THE HUGE RUSSIAN CONVOY, WHICH IS A FEW KILOMETERS AWAY FROM KYIV, HAS TO BE DESTROYED. BESIDES SOLDIERS, THERE ARE A LOT OF SCIENTISTS AND, ESPECIALLY, SURGEONS IN THAT CONVOY. THESE SURGEONS ARE GOING TO EXCTRACT UKRANIAN PRISONERS’ ORGANS FOR ORGAN TRADE OR TRAFFIKING OF HUMAN ORGANS (A VERY LUCRATIVE BUSINESS). ORGAN TRADE IS A COMMON PRACTICE IN EVIL REGIMES (E.G. CHINA, NORTH KOREA, ETC.). THIS HUGE RUSSIAN CONVOY IS, IN FACT, AN OCCUPATION CONVOY, AND IT MUST BE DESTROYED. UKRANIAN ARMY CAN USE BAYRAKTAR DRONES, JAVELINS, TOWS, ETC. BUT THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE DESTROYED. ONCE KYIV SURRENDERS, THIS HUGE CONVOY WILL OCCUPY THE CITY. THEN, THE AUTHORITIES AND INTELECTUALS OF THE CITY WILL BE MURDERED (SIMILAR TO WHAT HAPPENED TO 22,000 POLES IN KATYN IN 1940). THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE COMPLETELY DESTROYED.
He was an extraordinary filmmaker – co-founder of the Little Rock Film Festival and mentor to so many. So terrible to lose him. My heart holds his family near.
@Mark Johnson URGENT! THE HUGE RUSSIAN CONVOY, WHICH IS A FEW KILOMETERS AWAY FROM KYIV, HAS TO BE DESTROYED. BESIDES SOLDIERS, THERE ARE A LOT OF SCIENTISTS AND, ESPECIALLY, SURGEONS IN THAT CONVOY. THESE SURGEONS ARE GOING TO EXCTRACT UKRANIAN PRISONERS’ ORGANS FOR ORGAN TRADE OR TRAFFIKING OF HUMAN ORGANS (A VERY LUCRATIVE BUSINESS). ORGAN TRADE IS A COMMON PRACTICE IN EVIL REGIMES (E.G. CHINA, NORTH KOREA, ETC.). THIS HUGE RUSSIAN CONVOY IS, IN FACT, AN OCCUPATION CONVOY, AND IT MUST BE DESTROYED. UKRANIAN ARMY CAN USE BAYRAKTAR DRONES, JAVELINS, TOWS, ETC. BUT THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE DESTROYED. ONCE KYIV SURRENDERS, THIS HUGE CONVOY WILL OCCUPY THE CITY. THEN, THE AUTHORITIES AND INTELECTUALS OF THE CITY WILL BE MURDERED (SIMILAR TO WHAT HAPPENED TO 22,000 POLES IN KATYN IN 1940). THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE COMPLETELY DESTROYED.
@D. San URGENT! THE HUGE RUSSIAN CONVOY, WHICH IS A FEW KILOMETERS AWAY FROM KYIV, HAS TO BE DESTROYED. BESIDES SOLDIERS, THERE ARE A LOT OF SCIENTISTS AND, ESPECIALLY, SURGEONS IN THAT CONVOY. THESE SURGEONS ARE GOING TO EXCTRACT UKRANIAN PRISONERS’ ORGANS FOR ORGAN TRADE OR TRAFFIKING OF HUMAN ORGANS (A VERY LUCRATIVE BUSINESS). ORGAN TRADE IS A COMMON PRACTICE IN EVIL REGIMES (E.G. CHINA, NORTH KOREA, ETC.). THIS HUGE RUSSIAN CONVOY IS, IN FACT, AN OCCUPATION CONVOY, AND IT MUST BE DESTROYED. UKRANIAN ARMY CAN USE BAYRAKTAR DRONES, JAVELINS, TOWS, ETC. BUT THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE DESTROYED. ONCE KYIV SURRENDERS, THIS HUGE CONVOY WILL OCCUPY THE CITY. THEN, THE AUTHORITIES AND INTELECTUALS OF THE CITY WILL BE MURDERED (SIMILAR TO WHAT HAPPENED TO 22,000 POLES IN KATYN IN 1940). THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE COMPLETELY DESTROYED.
He was shot in the back of the head at a UKRAINIAN checkpoint and then had his body staged as propaganda against the Russians. Are you going to take down your Ukrainian flag now?
@YUM Liberal Tears “trust me bro 😎 “ source my guy. You have zero credibility with anyone.
@YUM Liberal Tears : PRESIDENT TRUMP IS THE MESSIAH
My deepest condolences to Brent’s family, friends 💔
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Devastating news. Constantly in danger, concerned for his fellow man. May he rest in peace. My condolences to his family and friends.
He was a peaceful, brave, and professional journalist covering news to us.. it’s so sad and unacceptable to lose him and other innocent journalists who do their work in a very dangerous war zone.
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He died for a cause he believed in, informing the world. God bless his sole and condolences to his family and loved ones. Bless his sole 🙁
URGENT! THE HUGE RUSSIAN CONVOY, WHICH IS A FEW KILOMETERS AWAY FROM KYIV, HAS TO BE DESTROYED. BESIDES SOLDIERS, THERE ARE A LOT OF SCIENTISTS AND, ESPECIALLY, SURGEONS IN THAT CONVOY. THESE SURGEONS ARE GOING TO EXCTRACT UKRANIAN PRISONERS’ ORGANS FOR ORGAN TRADE OR TRAFFIKING OF HUMAN ORGANS (A VERY LUCRATIVE BUSINESS). ORGAN TRADE IS A COMMON PRACTICE IN EVIL REGIMES (E.G. CHINA, NORTH KOREA, IRAN, ETC.). THIS HUGE RUSSIAN CONVOY IS, IN FACT, AN OCCUPATION CONVOY, AND IT MUST BE DESTROYED. UKRANIAN ARMY CAN USE BAYRAKTAR DRONES, JAVELINS, TOWS, ETC. BUT THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE DESTROYED. ONCE KYIV SURRENDERS, THIS HUGE CONVOY WILL OCCUPY THE CITY. THEN, THE AUTHORITIES AND INTELECTUALS OF THE CITY WILL BE MURDERED (SIMILAR TO WHAT HAPPENED TO 22,000 POLES IN KATYN IN 1940). THAT HUGE RUSSIAN CONVOY HAS TO BE COMPLETELY DESTROYED.